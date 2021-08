https://it.sputniknews.com/20210810/chi-sono-i-ricoverati-covid-19-dellospedale-di-pisa-12456558.html

Chi sono i ricoverati Covid-19 dell’ospedale di Pisa?

“Nel mio ospedale due terzi dei ricoverati con la polmonite sono non vaccinati”, dice il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa, intervistato dall'Adnkronos Salute.L’ondata di diffusione c’è“La diffusione del contagio è significativa, ma c'è da dire che l'ondata di ricoveri è un'ondata che, nonostante la variante Delta, dovrebbe in qualche modo contenersi e rappresentare il 30% rispetto a quello che è successo a ottobre grazie all'effetto dei vaccini”, stima il professore di virologia dell’ospedale di Pisa.Ci prepariamo a un ipotetico peggioIl professore però spiega anche che come ospedale si preparano al peggio, nel caso con la fine dell’estate si dovesse ripiombare in un tunnel già attraversato.

raus jUEde Ma certo che ......"""i vaccini stanno facendo un ottimo lavoro""", altrimenti non vi sarebbero tutti questi ricoverati per ... """ problematiche a latere""". Se ne vedono tutti i giorni, stroncati mentre lavorano, mentre stanno sulla spiaggia. Questi però non si va a guardare se erano vaccinati. 1

