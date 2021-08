https://it.sputniknews.com/20210810/brescia-il-fiume-restituisce-il-corpo-di-una-donna-potrebbe-essere-laura-ziliani-12451626.html

Brescia: il fiume restituisce il corpo di una donna. Potrebbe essere Laura Ziliani.

Il fiume ha restituito il corpo di una donna, dopo le forti piogge delle scorse settimane. Non sembrano esserci dubbi sulla sua identità, ora le indagini... 10.08.2021, Sputnik Italia

La certezza la potrà dare soltanto l’esame del DNA, ma la dinamica non sembra lasciare spazio alle incertezze. Quello che un bambino ha trovato domenica scorsa sulle sponde del torrente dovrebbe essere il corpo di Laura Ziliani, la donna di 55 anni scomparsa tre mesi fa nella zona di bosco compresa tra il fiume Oglio, la pista ciclabile e la centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia.Laura era un ex agente di polizia locale e lavorava come dipendente del comune di Roncadelle. Di lei non si avevano più notizie dallo scorso 8 maggio.L’avevano cercata per settimane, ma nulla di fatto. Poi l’ipotesi che non fosse scomparsa per sua volontà e che, forse, qualcuno l’aveva addirittura sepolta.Il corpo della donna sarebbe stato trovato senza gli abiti e con la testa rasata, alimentando quindi le ipotesi di tentato depistaggio o di rituale macabro.Il cerchio potrebbe chiudersi prestoIl DNA darà la certezza scientifica che si tratta di Laura Ziliani e, una volta ottenuti i risultati, si potrà dare il via all'indagine e cercare di capire chi sia la persona colpevole della morte della donna.

