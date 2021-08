https://it.sputniknews.com/20210810/bitcoin-sfonda-i-45500-usd-prima-volta-da-oltre-due-mesi-12452473.html

Bitcoin sfonda i 45.500 USD, prima volta da oltre due mesi

Bitcoin sfonda i 45.500 USD, prima volta da oltre due mesi

La comunità che riunisce gli investitori in criptovaluta appare in fermento nelle ultime due settimane, con i prezzi delle criptovalute risaliti anche del... 10.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-10T13:45+0200

2021-08-10T13:45+0200

2021-08-10T13:45+0200

bitcoin

criptovalute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/9522492_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_90b1a561056920c74c7dd9040aadc30b.jpg

Apparentemente sembrano essere lontani i mesi in cui bitcoin precipitava dalla vetta di 64 mila dollari di valore per fermarsi ai 28 mila USD. Quest’oggi BTC viene mediamente quotato intorno ai 45.500 USD di valore, con punte che hanno raggiunto anche i 45.890 dollari su alcune piattaforme di scambio.E se è presto per dire che siamo del tutto fuori dal trend ribassista innescatosi ad inizio maggio, è altrettanto vero che i “cassettisti” sperano in una sua risalita.Perché Bitcoin torna a salire?Secondo alcuni analisti, il primo segnale positivo lo avrebbe dato proprio colui che ne aveva innescato anche il ribasso a maggio, ovvero Elon Musk. Questi, poco più di un mese fa, aveva affermato di possedere bitcoin e altre criptovalute nel suo portafoglio finanziario personale e che Tesla potrebbe in seguito tornare ad accettare la criptovaluta come mezzo di pagamento per l’acquisto delle auto elettriche.Che Amazon abbia intenzione di accettare bitcoin come metodo di pagamento? Oppure, come qualcuno ipotizza, ha intenzione di creare un proprio token?Quanto resisterà il trend rialzista di BTC?Secondo altri analisti, il fatto che le vicende della piattaforma di scambio Binance, la maggiore nel mondo delle criptovalute, non abbiano scalfito il movimento rialzista, nonostante le severe notizie, sarebbe indicatore di un mercato che si è impostato verso una direzione non più ribassista.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcoin, criptovalute