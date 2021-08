https://it.sputniknews.com/20210809/spid-europeo-lunione-europea-verso-lidentita-unica-digitale-per-cittadini-12437591.html

Spid europeo, l’Unione europea verso l’identità unica digitale per cittadini

Spid europeo, l’Unione europea verso l’identità unica digitale per cittadini

L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di avere un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei 27 stati membri e, per quanto riguarda l’identità digitale UE, sta... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T10:01+0200

2021-08-09T10:01+0200

2021-08-09T11:24+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/840/28/8402860_0:9:3077:1739_1920x0_80_0_0_09a4086cf92e91115eab4537a5a79219.jpg

Si tratta di un'applicazione scaricabile sullo smartphone, attraverso la quale il cittadino europeo potrà gestire l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni all'interno della nazione europea nella quale risiede, ma anche di altri Stati membri.Un servizio nel pieno rispetto della riservatezza dei dati, infatti sarà il cittadino o la cittadina dell’Unione Europea a decidere quali dati condividere con la pubblica amministrazione con cui intende mettersi in contatto digitalmente.A cosa servirà lo Spid europeo?L’iniziativa dell’Unione Europea ricalca ciò che in Italia già esiste da qualche anno, ovvero la possibilità di accedere online ad alcuni servizi essenziali delle pubbliche amministrazioni, tra cui il cassetto fiscale e previdenziale o il cassetto dell’impresa per i possessori di partita iva.L’UE vuole estendere i vantaggi dei servizi pubblici digitali a tutti i territori dei 27 Stati per offrire a tutti un accesso semplificato ai servizi pubblici.Un obiettivo che rientra pienamente nel piano Next Generation EU.Come funziona lo spid europeo?Per gli italiani che già possiedono lo spid non cambierà nulla, essendo questo servizio già ben implementato e in continua espansione: vedasi la più recente app IO.Nella versione europea del servizio, però, si avrà accesso "all’European Identity Digital Wallet”, cioè il portafoglio digitale della propria identità, nel quale saranno conservati i nostri dati personali da condividere con le pubbliche amministrazioni.Nel portafoglio digitale europeo potremo includere anche una versione digitale, ma con valore fiscale, della patente di guida, della carta di identità e del codice fiscale.Il portafoglio digitale conterrà anche i servizi spid nazionali e permetterà anche l’aggiunta degli strumenti di pagamento per saldare le bollette o altri tipi di prestazioni private, come già avviene attraverso l'app IO.Capitolo sicurezza informaticaParticolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza informatica, con lo sviluppo di un sistema a prova di intrusione, per prevenire l'esposizione dei dati personali dei cittadini dell'Unione.Quando sarà attivato?La Commissione Europea intende coinvolgere nel progetto anche il Parlamento europeo, al fine di giungere entro il 2022 ad una direttiva europea, che in seguito andrà recepita dai singoli paesi membro.

msan.mr Avere tutti i nostri dati personali digitalizzati è come costruire una Torre di Babele dalle pareti di cristallo, dove ogni vita è nelle mani di questi mostri che possono cancellarla in ogni momento e come a loro piace. Lo vediamo con i colossi del social che ti cancellano con una scusa qualsiasi a pretesto. Tutti capiscono che quando ci avranno messi in rete e con la moneta digitale, non potremo più neanche comprarci un panino ed una foglia di insalata per sopravvivere, se è nella loro volontà di ucciderci. Non avranno più nemmeno bisogno della polizia, perchè robot a parte e non è un'utopia, se ti chiudono gli accessi, non ti rimane che camminare come uno zombie per le strade della tua città e schifato da tutti come "untore", morire come i reietti indiani sull'asfalto! Criminali, vogliono avere le nostre vite nelle loro mani, questi scarafaggi subnormali, ma le leggi dell'equilibrio universale, cambieranno le sorti dei loro destini! Occorre un Nuovo Risorgimento Nazionale! 3

msan.mr É lí che li volevo! In perfetta continuità con la carta verde EU. In sostanza questo, con il pretesto anche acuito dall'occasionale buco Hacker regionale del Lazio, sottende ad una completa "schedatura" europea e poi mondiale, di tutti i cittadini globalizzati, in un grande cervellone digitale! Signori, la dittatura con i guanti bianchi, come la definisce Tremonti, continua ostinatamente la sua strada verso la mondializzazione ed il controllo centralizzato di una rete di sudditi mondiale! Il prossimo passo sarà la moneta virtuale e quello successivo ancora, sarà la cittadinanza agli immigrati per la società cosiddetta multiculturale o multietnica o melting pot! Più in là ancora il processo di sradicamento e di desovranizzazione degli Stati storici nazionali, richiederà una Costituzione europea, per ora rimandata da un diniego referendario francese, ma in parte sostituita dai Trattati di Lisbona e che ritornerà a preludio di una forte centralizzazione dello Stato nazionale Europeo! 2

11

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia