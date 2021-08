https://it.sputniknews.com/20210809/sperlonga-cani-bagnino-salvano--dallannegamento-3-famiglie-e-8-bambini-12441831.html

Sperlonga, cani bagnino salvano dall'annegamento 3 famiglie e 8 bambini

Sperlonga, cani bagnino salvano dall'annegamento 3 famiglie e 8 bambini

Sperlonga, domenica 8 agosto, ore 16, tre unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio sono intervenute per salvare ben tre famiglie in difficoltà con... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T18:57+0200

2021-08-09T18:57+0200

2021-08-09T18:57+0200

mare

spiaggia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/12435711_0:0:3439:1935_1920x0_80_0_0_0f3004bc7e678d6532f24976e2d53e5b.jpg

L’inciente è avvenuto presso il tratto litorale di spiaggia libera nota come Spiaggia dell’Angolo e in prossimità del Lido Altamarea.L’operazione di salvataggio è risultata essere abbastanza complessa, poiché non c'era da portare a riva una sola persona, bensì 14!Le tre famiglie si erano lasciate trascinare dalla corrente, a bordo di materassini, tavole da surf e canotti. Quando si sono resi conto di essere stati trascinati ad oltre 100 metri dalla riva, si sono fatti prendere dal panico, alimentato anche da condizioni di mare avverse, che non hanno consentito ai bagnanti di rientrare a riva in autonomia.Grazie ad una ragazza, che ha capito la situazione di difficoltà in cui versavano le tre famiglie, la postazione Sics sul litorale di Sperlonga si è attivata con i labrador Eros di 4 anni, Mya di 7 anni e Mira di 5 anni.I tre cani hanno effettuato più viaggi per portare tutti i bagnanti in salvo, mentre, sulla spiaggia, circa 400 persone osservavano con appressione le operazioni di salvataggio delle tre famiglie. In totale l’intervento è durato 20 minuti.Ai cani e ai soccorritori sono state rivolte, al termine dell'operazione, l'applauso della folla e le molte parole di gratitudine dei presenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mare, spiaggia