https://it.sputniknews.com/20210809/si-rompe-conduttura-che-porta-ossigeno-9-morti-in-ospedale-della-russia-meridionale-12447149.html

Si rompe conduttura che porta ossigeno: 9 morti in ospedale della Russia meridionale

Si rompe conduttura che porta ossigeno: 9 morti in ospedale della Russia meridionale

La tragedia è avvenuta a Vladikavkaz, capoluogo dell'Ossezia settentrionale, regione russa nel Caucaso. 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T21:58+0200

2021-08-09T21:58+0200

2021-08-09T21:58+0200

russia

incidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/908/32/9083248_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_567c4ef775e08b9a91a98be7f85a2bf8.jpg

Otto donne e un uomo sono morti in ospedale per la rottura di una conduttura dell'ossigeno in una centrale a Vladikavkaz; le vittime avevano un'età compresa tra 47 e 85 anni, ha affermato il ministero della Salute regionale. Il Comitato Investigativo ha aperto un fascicolo per l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi che non soddisfacevano i requisiti di sicurezza, che inavvertitamente ha provocato la morte di due o più persone. Secondo i dati ufficiali del ministero della Salute della regione, al momento dell'incidente vi erano 71 persone nei reparti di terapia intensiva dell'ospedale, 13 dei quali attaccati ai macchinari per la respirazione assistita.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, incidente