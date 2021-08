https://it.sputniknews.com/20210809/scintille-tra-lamorgese-e-salvini-su-migranti-e-ius-soli-12446428.html

La titolare del Viminale: suggerimenti per bloccare sbarchi? "Accolgo volentieri", il leader della Lega: "non muove un dito contro scafisti". 09.08.2021

Nuova querelle tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il suo predecessore al Viminale e ideologo della politica dei "porti chiusi" Matteo Salvini. L'occasione del botta e risposta è stata un'intervista della ministra al direttore de La Stampa Massimo Giannini, in cui aveva punzecchiato il leader leghista in materia di immigrazione.Dopodiché la titolare del Viminale aveva ripreso il tema dello Ius soli, sullo sfondo delle tante medaglie portate all'Italia da atleti di origine straniera durante i Giochi Olimpici di Tokyo.Il leader della Lega ha risposto per le rime dai social, sia per quanto riguarda lo Ius soli sia per la questione sbarchi.Poi il leader della Lega ha dato un'altra stoccata sul green pass e sulla questione dei controlli in bar e ristoranti.

