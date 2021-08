https://it.sputniknews.com/20210809/rifugiato-che-ha-dato-fuoco-cattedrale-di-nantes-ammette-uccisione-prete-nella-francia-occidentale-12440077.html

Rifugiato che ha dato fuoco a cattedrale di Nantes ammette uccisione prete nella Francia occidentale

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, si è recato nel dipartimento della Vandea, dove è avvenuto l'omicidio. 09.08.2021, Sputnik Italia

Il prete cattolico, Olivier Maire, 60 anni, è stato ucciso a Mortagne-sur-Sèvre nella Francia occidentale, secondo le autorità.Il sospetto, un rifugiato ruandese di nome Emmanuel Abayisenga, lo stesso uomo che era stato precedentemente accusato di aver dato fuoco alla cattedrale di Nantes, si è consegnato alla polizia e ha confessato lunedì, ha riferito il Valeurs Actuelles.Allo stesso tempo si è scontrato con la politica francese, Marine Le Pen, che in precedenza aveva polemizzato con il ministro e il governo nel suo complesso, per aver permesso un tale crimine.Nel 2020, Abayisenga è stato arrestato per incendio doloso ed era sotto sorveglianza giudiziaria. Secondo le autorità francesi, gli era stato rifiutato l'asilo nel 2019 e avrebbe dovuto lasciare il paese, ma è rimasto in Francia. All'epoca, aveva confessato che la decisione di dare fuoco alla cattedrale era una vendetta per il rifiuto della sua domanda di asilo da parte delle autorità francesi.

aidenzio Sig Salvini io prego che lei se ne vada fuori dai coglioni nel piu' breve tempo possibile Quello che e' successo in Francia e' l'anticamera di quello che potrebbe succedera' in Italia gestita da buffoni dell'immigrazione clandestina adenzio 0

francia, terrorismo