Putin: Russia garantirà sicurezza navale in Golfo Persico e Atlantico su sfondo crescita pirateria

La dichiarazione del capo di Stato russo arriva dopo la morte di almeno due persone a bordo della nave MV Mercer Street, una petroliera battente bandiera... 09.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso che Mosca garantirà la sicurezza nel Golfo Persico e nell'Oceano Atlantico a seguito di attacchi di pirateria in tutto il mondo.Intervenendo oggi ad una conferenza sulla sicurezza navale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente russo ha sottolineato la necessità di affrontare la criminalità transnazionale.Ha sottolineato che la Russia è interessata ad instaurare relazioni produttive con l'Indian Ocean Rim Association e la Indian Ocean Commission. Putin ha aggiunto che Mosca cerca di promuovere la sicurezza nella zona del Golfo Persico, così come nell'Atlantico, dove sono diventati più frequenti gli attacchi di pirateria in mare accompagnati da prese di ostaggi. Secondo il presidente russo, "il problema è che è davvero difficile per alcuni Paesi affrontare da soli organizzazioni transnazionali di criminali, pirati e terroristi". Il presidente ha inoltre ribadito la fedeltà della Russia alla missione comune per combattere la criminalità navale in tutte le sue forme e manifestazioni. In precedenza si era saputo della morte di almeno due persone a bordo della nave MV Mercer Street, una petroliera battente bandiera liberiana, attaccata da sconosciuti a largo delle coste dell'Oman il 30 luglio scorso.

