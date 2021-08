https://it.sputniknews.com/20210809/piu-contagiosa-e-puo-sfuggire-agli-anticorpi-cosa-sappiamo-sulla-variante-lambda-12445586.html

"Più contagiosa e può sfuggire agli anticorpi". Cosa sappiamo sulla variante Lambda

"Più contagiosa e può sfuggire agli anticorpi". Cosa sappiamo sulla variante Lambda

Diverse ricerche condotte negli Usa e in Giappone hanno evidenziato una maggiore predisposizione della variante Lambda a sfuggire agli anticorpi neutralizzanti. Ma i vaccini a mRna restano efficaci.

2021-08-09T19:39+0200

2021-08-09T19:39+0200

2021-08-09T19:39+0200

coronavirus nel mondo

variante lambda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/10230435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_967c6cd2aab40baf4f59396459827c22.jpg

La proteina Spike della variante Lambda del Covid è più “infettiva” e può ridurre il potere degli anticorpi neutralizzanti, anche se la gran parte dei vaccini attualmente in commercio sembrano funzionare anche contro questa mutazione.È quanto affermato in diversi studi, non ancora sottoposti a revisione paritaria, sulla variante del Sars-Cov-2 scoperta un anno fa in Perù e definita “variante d’interesse” dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Per ora, la sua diffusione sembra essere sotto controllo. Anche se i casi sono in aumento, finora ne sono stati isolati soltanto 1.060, in 29 Paesi, tra cui l’Italia, che ne conta 13.La maggior parte si sono registrati in Sud America, in Cile, Perù, Argentina, Brasile, Messico, ma anche negli Usa. Ma pare che il nuovo ceppo non sia destinato a diventare predominante sulla variante Delta.Le ultime ricerche in questo ambito, citate dal Corriere, parlano di una maggiore contagiosità e del rischio di “evasione dagli anticorpi neutralizzanti”. A confermare questo ultimo punto, sempre a fine luglio, è un approfondimento condotto dalla scuola di medicina di New York Mount Sinai, che ha evidenziato come in un gruppo di soggetti vaccinati, contagiati proprio con la variante Lambda, sia stata riscontrata una “riduzione maggiore del potere neutralizzante degli anticorpi”. Un’altra scuola di medicina newyorchese, la Grossman, ha lanciato l’allarme sulla possibile elusione da parte della variante Lambda della protezione fornita dal monodose Janssen, di J&J. Qualcuno, infine, osserva che la diffusione della variante Lambda in Sud America non sia casuale. In Cile, ad esempio, dove ad essere coperta dalla vaccinazione è quasi il 70 per cento della popolazione, la maggior parte delle persone sono state immunizzate con il Coronavac di Sinovac, uno dei vaccini made in China, che sarebbero meno efficaci nel prevenire le infezioni, a fronte di un buon funzionamento nella prevenzione della malattia grave. Così si spiegherebbe il maggior tasso di contagio con la nuova variante, che resta però ancora marginale dove si diffonde la Delta.

https://it.sputniknews.com/20210710/la-variante-lambda-arriva-anche-in-italia-ecco-tutto-quello-che-ce-da-sapere-12079797.html

raus jUEde Tutte minchiate. Le varianti citate sfuggono agli anticorpi dei vaccinati semplicemente perchè usano recettori diversi della proteina Spike. Ma come tutte le mutazioni hanno una carica virale più bassa dell'originale e perciò diventano sempre più innocue. Ovvio che questo va contro gli interessi dei vaccinatori seriali. Ma non si devono preoccupare. La prossima variante pericolosa sarà messa in giro dalla cricca di Kill Gates, il quale, forse avvisato di non esporsi troppo, è letteralmente sparito dalla circolazione, 1

Igor Yak L'alfabeto greco ha 24 lettere, dai avanti. 0

4

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo, variante lambda