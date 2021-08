https://it.sputniknews.com/20210809/mosca-impone-sanzioni-contro-alcuni-cittadini-britannici-per-dichiarazioni-su-diritti-in-cecenia-12446047.html

Mosca impone sanzioni contro alcuni cittadini britannici per dichiarazioni su diritti in Cecenia

Mosca impone sanzioni contro alcuni cittadini britannici per dichiarazioni su diritti in Cecenia

Mosca ha imposto sanzioni personali contro diversi cittadini britannici in risposta alla dichiarazioni di Londra sulla situazione dei diritti umani nella... 09.08.2021

"In risposta alle azioni ostili delle autorità del Regno Unito e sulla base del principio di reciprocità, la parte russa ha deciso di imporre sanzioni personali contro un numero proporzionato di rappresentanti britannici che sono strettamente coinvolti in attività anti-russe. A loro è vietato l'ingresso in Russia", si legge nel comunicato.Il dicastero diplomatico russo ha chiarito che il governo britannico nel dicembre 2020 e nell'aprile 2021 aveva annunciato l'imposizione di sanzioni personali contro i cittadini russi "sotto pretesti inverosimili e assurdi" per "presunte violazioni dei diritti umani" in Cecenia, nonché nell'ambito della legge Global Anti-Corruption Sanctions Regulations approvata dal Parlamento del Regno Unito.

