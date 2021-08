https://it.sputniknews.com/20210809/militari-usa-dovranno-essere-vaccinati-contro-il-covid-entro-15-settembre-12446660.html

Militari Usa dovranno essere vaccinati contro il Covid entro 15 settembre

Militari Usa dovranno essere vaccinati contro il Covid entro 15 settembre

Il personale delle forze armate statunitensi dovrà essere vaccinato contro il Covid entro il 15 settembre, ha affermato il segretario alla Difesa Lloyd Austin... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T21:29+0200

2021-08-09T21:29+0200

2021-08-09T21:29+0200

usa

pentagono

esercito usa

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/11894503_0:0:2820:1586_1920x0_80_0_0_e302ecfefa7b653659a3944ac6225e34.jpg

L'annuncio arriva a margine delle decisioni dell'amministrazione Biden e di alcuni governatori di iniziare a porre vincoli e limitazioni ai dipendenti statali e federali che non sono vaccinati o si rifiutano di attestare il loro stato di vaccinazione. Anche società private come Google hanno iniziato a re-implementare ulteriori restrizioni sui dipendenti non vaccinati.Il numero uno del Pentagono Austin ha affermato nel memorandum che il personale in servizio avrà le prossime settimane per prepararsi al completamento del ciclo vaccinale. Le inoculazioni dei sieri anti-coronavirus verranno aggiunti all'elenco delle vaccinazioni che i soldati devono ottenere, che possono arrivare fino a 17 a seconda di dove prestano servizio.Il presidente Joe Biden lunedì ha espresso sostegno alla decisione del segretario alla Difesa Lloyd Austin di richiedere a tutti i membri delle forze armate di vaccinarsi contro il Covid entro il 15 settembre.Biden ha affermato di essere orgoglioso dell'esercito americano per aver contribuito a guidare la lotta contro la pandemia di coronavirus e "dare l'esempio di proteggere i loro compatrioti americani".Secondo il Dipartimento della Difesa statunitense, più di 1 milione di militari è stato completamente vaccinato contro il Covid.

https://it.sputniknews.com/20210527/biden-chiede-allintelligence-unindagine-sulle-origini-del-covid-19-11456289.html

https://it.sputniknews.com/20210803/covid-new-york-introduce-obbligo-vaccinale-per-clienti-e-lavoratori-nei-ristoranti-12372314.html

Andrea ALTRIMENTI, COME A WUHAN, SE PARTECIPANO A GIOCHI MILITARI, CONTAGIANO E NON VINCONO... 1

1

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, pentagono, esercito usa, vaccino, coronavirus nel mondo