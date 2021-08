https://it.sputniknews.com/20210809/militari-russi-tornano-dalluzbekistan-dopo-le-esercitazioni-al-confine-con-lafghanistan-12435312.html

Militari russi tornano dall'Uzbekistan dopo le esercitazioni al confine con l'Afghanistan

"I militari delle unità di pace e della brigata delle forze speciali del Distretto militare centrale sono tornati in Russia dalla Repubblica di Uzbekistan dopo il termine delle esercitazioni congiunte, svoltesi nel campo di addestramento Termez", afferma un comunicato.Il documento osserva che i militari russi e uzbeki hanno lavorato sulle questioni di interazione nell'esecuzione dei compiti di istruzione combattivi per garantire l'integrità territoriale degli stati della regione dell'Asia centrale.Il Distretto militare centrale aggiunge che alle esercitazioni, svoltesi dal 2 al 6 agosto in una zona adiacente al confine con l'Afghanistan, hanno partecipato circa 1500 militari delle Forze armate della Russia e dell'Uzbekistan, con l'impiego di attrezzature militari, tra cui anche quelle dell'aeronautica.

