M5S, passo indietro di Vito Crimi: "Nessun ruolo politico, devo staccare"

L'annuncio dell'ex reggente del Movimento in un'intervista al Fatto Quotidiano: "Mi occuperò della parte tecnologica, non vedo alcun ruolo per me nei nuovi organi del Movimento".

2021-08-09T11:53+0200

Dopo aver contribuito a traghettare il Movimento verso l’approvazione del nuovo Statuto, e all’indomani dell’elezione dell’ex premier Giuseppe Conte alla presidenza del partito, l’ex reggente pentastellato Vito Crimi, annuncia il suo passo indietro. Anzi, di lato.Ma confessa di aver maturato questa decisione già da tempo: “Sono rimasto dov'ero per un anno e mezzo perché nel frattempo c'è stata una pandemia, e sarebbe stato impossibile eleggere nuovi vertici”, ha spiegato al Fatto. “Me ne sarei andato già nel settembre scorso, ma si era posta l'esigenza di tenere gli Stati generali. Poi a inizio di questo anno è caduto il governo Conte II. E Beppe Grillo ha deciso di puntare sull'ex premier come nuovo leader", ha aggiunto.L’idea di far parte della nuova segreteria e di ricoprire ruoli politici, però, non lo alletta. "Serve – spiega - una segreteria di facce nuove, dotate di esperienza, ma che mostrino come il M5S abbia una classe dirigente".Nell’intervista concessa al Fatto Quotidiano, Crimi si è soffermato anche sulla questione della riforma della giustizia. “Se avremo i voti cambieremo la riforma", promette con lo sguardo alle prossime elezioni politiche in programma per il 2023. Stigmatizza, però, il comportamento dei deputati pentastellati che non si sono attenuti alle indicazioni di voto. "Queste cose – ha avvertito - non possono più accadere, e questa autonomia non serve a nessuno”. “Dobbiamo muoverci come un corpo unito – incalza Crimi -altrimenti si riduce il nostro potere di contrattazione e la nostra credibilità presso i cittadini".

