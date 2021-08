https://it.sputniknews.com/20210809/imprenditore-di-cuneo-a-operai-no-vax-vi-pago-lo-stipendio-ma-restate-a-casa-12443229.html

Imprenditore di Cuneo a operai no-vax: Vi pago lo stipendio, ma restate a casa

Imprenditore di Cuneo a operai no-vax: Vi pago lo stipendio, ma restate a casa

Gli è stato addirittura dato del nazista da alcuni operai no-vax che lavorano per la sua impresa di produzione di macchinari agricoli in quel di Cuneo. Ma lui... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T21:46+0200

2021-08-09T21:46+0200

2021-08-09T21:46+0200

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559039_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_b9082c3f7b92305d94ebedafba67e25c.jpg

Il dilemma dell’imprenditore apre uno spaccato importante sulla vita negli ambienti di lavoro, come le fabbriche, dove gli operai condividono anche gli spogliatoi.Da un punto di vista sanitario, era una situazione critica già prima del vaccino, ma ora che il vaccino c’è ed offre una sufficiente copertura sanitaria, come gestire quelli che il vaccino non vogliono farselo?Gli imprenditori hanno su di loro la responsabilità normativa anche di gestire questo aspetto della vita in azienda.Il problema sorge con quelli che pur potendosi vaccinare non vogliono farlo. Rivolgendosi a questi ultimi, l’imprenditore ha detto che:Il green pass aggirabile come le tassePoi una riflessione polemica, rivolta alle autorità che hanno creato il green pass:“Spero in regole chiare. Ma il green pass chiaro non lo è, anzi, sembra fatto perché qualcuno trovi il modo di aggirarlo. È come con le tasse...”.

Paolo A questo ancora nessuno ha spiegato che i vaccinati si contagiano come i non vaccinati e contagiano gli altri allo stesso modo 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro