Green Pass: Zaia difende i gestori di locali, "sono lì per fare bistecche, non i poliziotti"

Tamponi a costi calmierati, ma anche un nuovo modo di gestirli per non sovraccaricare il sistema. E ancora i ristoratori che non sono poliziotti. Zaia... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T16:04+0200

coronavirus in italia

Zaia ha ritenuto che “non si può scaricare sui gestori il controllo totale. In teoria il green pass non è un documento di identificazione. I gestori sono lì per fare pesce alla griglia e bistecche, non i poliziotti”.Zaia si riferisce a quei lavoratori italiani, vaccinati in paesi esterni all’Unione Europea, che non hanno ricevuto il green pass per questioni puramente burocratiche.Costo dei tamponiPer quanto riguarda il costo dei tamponi, in Veneto, le tariffe per chi vuole fare il tampone e non vaccinarsi rispecchiano lo standard nazionale, variando dagli 8 ai 22 euro.Che poi ha precisato come “l'accesso diretto ai tamponi non sarà più garantito, perché il nostro sistema va in crash. Non possiamo pensare di fare 50 mila tamponi al giorno”.Così come “non possiamo avere code di 5 ore, è un problema anche a livello nazionale” questo. Riferendosi alle code di chi dovrà fare il tampone per potersi recare al ristorante.I giovani che tacciono sulla loro positivitàZaia ha poi affermato che “è inquietante” la moda che si diffonde tra i giovani di nascondere la loro positività pur di rientrare in Italia dalle vacanze all’estero.

