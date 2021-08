https://it.sputniknews.com/20210809/green-pass-nuova-stretta-in-francia-obbligatorio-anche-in-bar-e-ristoranti-allaperto-12443921.html

Green pass, nuova stretta in Francia: obbligatorio anche in bar e ristoranti all'aperto

Green pass, nuova stretta in Francia: obbligatorio anche in bar e ristoranti all'aperto

Al via in Francia le nuove regole sul Green pass: andrà mostrato anche su treni, aerei e pullman, e nei bar e ristoranti, anche all'aperto.

2021-08-09T17:58+0200

2021-08-09T17:58+0200

2021-08-09T17:58+0200

francia

coronavirus nel mondo

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12281691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ea82468336f7ff5648da56b72848656.jpg

Da oggi in Francia prende il via una nuova stretta anti-Covid, con l’estensione dell’uso del Green pass anche ai mezzi di trasporto e ai locali all’aperto. Insomma, come riferiscono i media d’Oltralpe, il certificato verde ormai servirà per accedere alla maggior parte dei luoghi di socializzazione.Tra le novità che entreranno in vigore dal 9 agosto, infatti, c’è quella di mostrare il “passe sanitaire” anche nei club e nei locali notturni che hanno riaperto da poco. Da giugno il certificato verde è obbligatorio per partecipare agli eventi culturali, sportivi o professionali con più di mille persone e per entrare nei luoghi che possono accogliere più di 50 persone, come cinema teatri e musei. Ora in questi luoghi il pass verrà richiesto ad ogni singolo avventore, a prescindere dalla capienza.Le famose “terrasse” dei locali francesi, a partire da oggi saranno infatti inaccessibili senza carta verde. La certificazione anti-Covid sarà necessaria anche per le case di cura, le Rsa e gli ospedali, fatte salve le urgenze e i malati. Dal 30 di agosto, inoltre, saranno obbligati a mostrare il Green pass anche i giovani dai 12 ai 17 anni. Il personale sanitario, tra cui medici, infermieri e ambulanzieri, sarà obbligato a vaccinarsi entro il 15 settembre, pena la sospensione dal lavoro senza indennizzi.Anche in questo caso per i no-vax ci sarà la sospensione, ma senza conseguenze sullo stipendio. Per i datori di lavoro che non controlleranno i dipendenti sono previste multe salate.Per i “furbetti” che mostreranno appartenente a qualcun altro ci saranno multe da 750 euro a 1500 euro in caso di recidiva. Dalla terza violazione nel giro di trenta giorni, si rischia una ammenda da 3750 euro e sei mesi di carcere. Per chi presenta un certificato falso, invece, le pene vanno da due a cinque anni di prigione.La Francia è il Paese che conta il maggior numero di scettici nei riguardi dei vaccini. Dopo l’annuncio di estendere l’uso del green pass anche alla vita sociale, lo scorso luglio, sono stati 7 milioni i francesi a prenotarsi per la prima dose, con un incremento di circa il 10 per cento sulla percentuale di vaccinati con due dosi. L'obiettivo che il governo si pone con l'introduzione delle nuove misure ora è quello di convincere altri 10 milioni di francesi a vaccinarsi, come ha annunciato il ministro della Salute Olivier Véran in un'intervista a Le Parisien.Ma in queste settimane ci sono state anche tante manifestazioni di protesta. Secondo la Corte Costituzionale francese, però, le misure adottate dal governo sarebbero legittime, visto che il Green pass non equivarrebbe ad un obbligo vaccinale.

https://it.sputniknews.com/20210725/macron-mette-in-guardia-contro-irresponsabilita-su-vaccinazioni-proteste-no-pass-covid-in-francia-12261166.html

https://it.sputniknews.com/20210718/francia-polizia-usa-gas-lacrimogeni-per-disperdere-la-manifestazione-contro-obbligo-vaccinale-12186676.html

Andrea LA LIBERTÀ CHE SI GODE DOVE VIGE IL CAPITALISMO 2

Black Bird Arme in mano ragga ... c'è da combattere di nuovo per riconquistare la libertà ... credo che i tempi sono maturi ! 1

7

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

francia, coronavirus nel mondo, green pass