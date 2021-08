https://it.sputniknews.com/20210809/green-pass-lamorgese-titolari-di-bar-e-ristoranti-non-possono-chiedere-documenti-identita-12442176.html

Green pass, Lamorgese: titolari di bar e ristoranti non possono chiedere documenti identità

Green pass, Lamorgese: titolari di bar e ristoranti non possono chiedere documenti identità

La titolare del Viminale ha ribadito che "il rispetto delle regole è importante". 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T16:34+0200

2021-08-09T16:34+0200

2021-08-09T16:34+0200

italia

società

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147573_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_a485ad7968f391bcace08419bf7521db.jpg

Al capoluogo piemontese la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha risposto ai giornalisti che le chiedevano di commentare le proteste dei no-vax e degli oppositori del green pass, sostenendo che "il rispetto delle regole è importante" e chiarendo che i titolari di bar e ristoranti possono si controllare i green pass, ma non hanno il potere di chiedere il documento d'identità.In relazione ai controlli sull'applicazione del nuovo decreto relativo all'uso esteso del green pass, la ministra ha ricordato che la polizia ha un altro compito.In precedenza era stato chiarito dal governo quali categorie di persone sono esentate dal green pass per poter accedere senza vincoli a bar e ristoranti, così come palestre, piscine, eventi sportivi, musei, fiere, congressi e centri termali.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, società, coronavirus in italia