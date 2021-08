https://it.sputniknews.com/20210809/green-pass-ecco-per-chi-non-e-obbligatorio-il-certificato-verde-12439140.html

Green pass, ecco per chi non è obbligatorio il certificato verde

Dai bambini ai volontari di Reithera: ecco chi non sarà obbligato a mostrare il green pass.

2021-08-09T14:49+0200

coronavirus in italia

green pass

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/11693048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41421145bd0e00ca2ab03d998d700063.jpg

I bambini fino a 12 anni, i volontari che si sono sottoposti al vaccino ReiThera ed una serie di soggetti ai quali, per motivi di salute, la vaccinazione anti-Covid è sconsigliata. Sono queste le categorie esentate dal vaccino, che saranno, di conseguenza, svincolate anche dall’obbligo di mostrare la certificazione verde per accedere all’interno di bar, ristoranti, palestre, piscine, musei, fiere, congressi, centri termali ed eventi e manifestazioni sportive.Tra gli esclusi, come si legge sul portale governativo da cui si può scaricare il green pass, ci sono innanzitutto i bambini di età inferiore ai 12 anni, che non rientrano nella campagna vaccinale poiché non è stato ancora autorizzato un prodotto adatto ad immunizzare i soggetti che rientrano in questa fascia d’età.Le condizioni per l'esenzione sono state definite in una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, e diffusa lo scorso 4 agosto. Secondo il documento, il vaccino è sconsigliato qualora il ricevente fosse a “rischio di gravi reazioni avverse” o qualora venga compromessa "la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria”.Questo tipo di valutazione dei rapporti tra rischi e benefici, chiarisce la circolare, “deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare”, per poter eventualmente valutare la somministrazione di un altro dei vaccini anti-Covid attualmente in commercio.Possono essere esentate temporaneamente, su parere del ginecologo, anche le donne in gravidanza. Nel documento, però, si sottolinea che “l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2”. Tra le controindicazioni ci sono anche il rischio di sviluppare la sindrome di Guillain-Barré o predisposizione a miocardite e pericardite.Sono esentati dalla vaccinazione, in base ad un'altra circolare ministeriale, diramata lo scorso 5 agosto, anche i soggetti, circa mille in tutta Italia, che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino della biotech italiana ReiThera. Si tratterà di una certificazione rilasciata dal medico del centro di sperimentazione che sarà valida fino al 30 settembre 2021.

