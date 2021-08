https://it.sputniknews.com/20210809/gli-usa-ci-ripensano-manterranno-sei-siti-militari-anziche-restituirli-a-germania-e-belgio-12434433.html

Gli Usa ci ripensano: manterranno sei siti militari, anziché restituirli a Germania e Belgio

Gli Usa ci ripensano: manterranno sei siti militari, anziché restituirli a Germania e Belgio

Una settima base a Pirmasens, in Germania, sarà consegnata all'aviazione statunitense schierata in Europa-Africa. 09.08.2021, Sputnik Italia

Avrebbero dovuto essere restituiti a Germania e Belgio, invece gli Usa ci ripensano e decidono di mantenere sei basi e installazioni militari, in dotazione al proprio esercito. Un altro sito tedesco verrà invece assegnato all'aviazione statunitense. Lo ha annunciato venerdì il comando dell'esercito Usa in Europa e Africa, secondo quanto riporta Associated Press. Si tratta delle caserme Barton a Ansbach, Pulaski a Kaiserslautern, Coleman a Mannheim, dei magazzini di Weilimdorf a Stuttgart e del Amelia Earhart Center a Wiesbaden, in Germania. Il sito assegnato all'aviazione è la caserma Husterhoeh a Pirmasens. Per quanto riguarda il Belgio, invece, verrà mantenuta la caserma di Daumerie. La chiusura dei siti era stata annunciata nel 2015 e, in un caso, nel 2010. La decisione di mantenere gli avamposti nel cuore dell'Europa deriva dalla crescente domanda di strutture militari nel continente, che ha superato le ricostruzioni e ristrutturazioni.La revisione della posizione globale degli UsaA pochi giorni dal suo insediamento a gennaio, il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin ha ordinato una revisione della "posizione globale" che dovrà essere completata entro il prossimo autunno. La revisione riguarderà il modo in cui gli Stati Uniti organizzeranno la propria rete mondiale di truppe, armi, basi e alleanze, in linea con il cambiamento della politica estera e delle minacce alla sicurezza.Washington ha chiarito che la principale minaccia alla propria sicurezza, non sono più i gruppi islamici legati al fondamentalismo religioso, ma la Cina. Altre sfide provengono da Paesi come Russia e Cina. Non è chiaro se la decisione di mantenere le posizioni in Europa si inserisce nella nuova postura globale statunitense.

