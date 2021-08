https://it.sputniknews.com/20210809/foggia-operaio-schiacciato-da-una-lastra-di-cemento-continuano-le-morti-bianche-anche-ad-agosto-12442766.html

Foggia: operaio schiacciato da una lastra di cemento, continuano le morti bianche anche ad agosto

A Foggia ha perso la vita un operaio di 47 anni, mentre lavorava all’interno di un cantiere. Una lastra di calcestruzzo gli è piombata addosso senza lasciargli... 09.08.2021, Sputnik Italia

L’uomo, single e senza figli, era originario di Manfredonia e lavorava come saldatore per il consorzio di bonifica.I primi a soccorrerlo gli operai del cantiere, ma per il saldatore non c’è stato nulla da fare. Le indagini dovranno ora chiarire l’accaduto, come mai il saldatore si trovava lì mentre veniva spostata la lastra e se l'incidente si sarebbe potuto evitare.La scorsa settimana, ricorderete, una operaia di 40 anni è rimasta impigliata in una macchina fustellatrice usata per il packaging di cartone per prodotti da forno e pasticceria. La donna è deceduta lasciando marito e figli. Pare che la donna avesse scattato delle foto e girato video del macchinario per segnalarne alcune anomalie. I proprietari della ditta hanno affermato che il macchinario funzionava bene.Il numero di morti sul lavoro nel 2021 sono aumentati in maniera esponenziale rispetto al 2020, con un incremento del +40% nel periodo aprile - giugno 2021.

