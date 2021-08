https://it.sputniknews.com/20210809/falsi-green-pass-venduti-nel-web-polizia-sequestra-32-canali-telegram-12436893.html

Falsi green pass venduti nel web, Polizia sequestra 32 canali Telegram

Falsi green pass venduti nel web, Polizia sequestra 32 canali Telegram

La Polizia postale di Roma, Milano e Bari hanno sequestrato 32 canali Telegram legati al fenomeno della vendita di falsi green pass dedicati a quanti non si... 09.08.2021, Sputnik Italia

La Polizia ha effettuato anche perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori dei canali Telegram, nell’ambito dell’operazione denominata “Fake Pass”.I potenziali clienti ricevevano messaggi del tipo: “Ciao, ti spiego brevemente come funziona: attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il Green pass”.Un green pass nel mercato web può costare anche oltre i 100 euro, ma in alcuni casi vengono fatti sconti se l’acquirente ne chiede più di uno. Come scoperto alcune settimane fa su alcuni canali Telegram, per lo più chi propone il falso green pass prende dal web i Qr Code postati da altri ignari utenti e lo cedono all’acquirente.Già ad inizio luglio una operazione della Guardia di Finanza aveva portato alla luce il proliferare di canali Telegram dediti alla vendita del lasciapassare. In quel caso furono chiusi 10 canali Telegram che vendevano anche false dosi di vaccino contro il Covid-19.

