Etna, lo spettacolo notturno d’inizio agosto - Video

L’Etna fa meglio dei fuochi d’artificio che in questa calda estate riempiono i cieli notturni italiani di colori. La scorsa notte un nuovo evento parossistico... 09.08.2021, Sputnik Italia

A svegliare chi dormiva e ad attirare l’attenzione di chi invece stava facendo le ore piccole, i tremori che hanno scosso le porte e i boati durante la colata lavica, con getti di lava incandescente a decine di metri di altezza.Numerosi sui social network i video e le fotografie di chi ha assistito allo spettacolo vulcanico.E non sono mancati i video inviati come una cartolina:L’eventoIl trabocco è iniziato alle ore 4.30 del mattino come hanno segnalato le telecamere dell’Ingv Osservatorio Etneo. A svegliare i catanesi e i turisti è stata la bocca di sud-est con un trabocco accompagnato da una colonna di cenere e da forti boati che sono durati fino alle 6 del mattino circa.Quindi è tornata la quiete, accompagnata dalla tipica caduta di ceneri sulla città.

