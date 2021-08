https://it.sputniknews.com/20210809/egitto-la-nave-del-re-khufu-e-stata-trasferita-al-grande-museo-egizio-del-cairo-12439516.html

Egitto: la nave del re Khufu è stata trasferita al Grande Museo egizio del Cairo

L'antica nave egiziana del re Khufu, conosciuta anche come "barca solare", è stata trasferita nella sua nuova dimora, presso il Grande Museo egizio, che aprirà... 09.08.2021, Sputnik Italia

Khurfu è un faraone della IV dinastia, più conosciuto sotto il nome (ellenizzato) di Cheope. Il reperto è un'imbarcazione egizia di circa 4.600 anni, considerata come "il più grande e antico manufatto in legno".Secondo le usanze dell'antico Egitto, le barche solari aiutavano i faraoni a compiere il loro viaggio nell'aldilà e per questo motivo venivano sepolte in fosse vicino alle camere funerarie regali. Il trasferimento è stato necessario poichè il museo che ospitava l'imbarcazione non era attrezzato con le più recenti tecnologie di conservazione adatte al reperto.

