Dpcm Conte su mascherine a studenti under 12 "illegittimi" per il Tar del Lazio

Dpcm Conte su mascherine a studenti under 12 "illegittimi" per il Tar del Lazio

Una coppia di genitori aveva presentato ricorso contro i Dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 del governo presieduto da Giuseppe Conte, che... 09.08.2021, Sputnik Italia

La prima sezione del Tar del Lazio ha ritenuto illegittimi i Dpcm del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 del governo presieduto da Giuseppe Conte, che prevedevano l’obbligo delle mascherine a scuola per i bambini della scuola primaria, segnala l'Huffington Post.I genitori dall'alunna, assistiti dagli avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo, ritenevano che l'obbligo di indossare la mascherina per i bambini in presenza nelle scuole fosse una decisione "sia immotivata sia viziata da difetto di istruttoria in quanto adottata in contrasto con le indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico e dall’Organizzazione mondiale della Sanità, senza fornire alcun supporto a sostegno di tale determinazione", rilevando che non è stata "adottata alcuna misura al fine di garantire che un minore possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe".In Italia l'uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi chiusi e negli spazi aperti dove non è possibile osservare la misura del distanziamento sociale. Alcuni esperti sostengono che l'obbligo di mascherina sia da revocare per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

