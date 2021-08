https://it.sputniknews.com/20210809/covid-parla-trump-grande-sostenitore-dei-vaccini-ma-anche-della-liberta-12441675.html

Covid, parla Trump: "grande sostenitore dei vaccini, ma anche della libertà"

Donald Trump ha elogiato la campagna di vaccinazione americana contro il Covid, chiedendo allo stesso tempo rispetto per la scelta di chi non vuole vaccinarsi... 09.08.2021, Sputnik Italia

Mentre alcuni Stati americani stanno incentivando la vaccinazione, muovendosi verso l'obbligatorietà, Donald Trump ha espresso l'opinione opposta su Fox News. L'ex presidente ha affermato che i vaccini sono "ottimi" e ne ha raccomandato l'uso, pur difendendo la libertà di chi non vuole beneficiarne.Il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha nuovamente elogiato il suo lavoro a favore della ricerca medica, affermando che i vaccini hanno impiegato "nove mesi" per essere sviluppati, invece di cinque anni. L'ex presidente e imprenditore assicura che se la sua amministrazione fosse rimasta ferma, il bilancio delle vittime ammonterebbe a "quasi 100 milioni".Donald Trump ha anche sottolineato l'importanza di aprire le scuole e garantire l'istruzione ai bambini, nonostante la crisi sanitaria. L'inizio dell'anno scolastico potrebbe infatti dar luogo a nuove polemiche negli Stati Uniti, in particolare sull'uso delle mascherine.Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) insiste sull'utilizzo obbligatorio delle mascherine per studenti e insegnanti, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno. Una raccomandazione che fatica a passare in Florida, dove il governatore Ron DeSantis minaccia di tagliare i fondi alle scuole che imporranno l'uso delle mascherine.Anche negli Stati Uniti è diventata ormai prevalente la variante Delta. Ha rappresentato la maggior parte dei 72mila contagi registrati in bambini e adolescenti durante l'ultima settimana di luglio, secondo l'American Academy of Pediatrics.

