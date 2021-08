https://it.sputniknews.com/20210809/covid-lipotesi-del-medico-del-cts-nuove-chiusure-soltanto-per-i-non-vaccinati--12437937.html

Covid, l'ipotesi del medico del Cts: "Nuove chiusure soltanto per i non vaccinati"

Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e membro del Cts del governo, in un'intervista al Messaggero spiega come dal prossimo autunno... 09.08.2021, Sputnik Italia

Il prossimo autunno potrebbe verificarsi un nuovo "aumento significativo di casi positivi”, ma eventuali nuove chiusure potrebbero riguardare soltanto i non vaccinati. È quanto ipotizza, in un’intervista al Messaggero, Fabio Ciciliano, medico e componente del Comitato tecnico scientifico del governo.Secondo il dirigente medico della Polizia di Stato, a partire dai mesi autunnali l’epidemia riguarderà soltanto la fetta di popolazione che ancora non è stata immunizzata. “Saranno soprattutto loro – è convinto - a contagiarsi e a finire in ospedale e morire, come già dimostrano oggi i numeri dell'Istituto superiore di sanità”. Ciciliano si è dichiarato anche favorevole all’estensione dell’utilizzo del green pass per i “lavoratori e i titolari degli esercizi pubblici” in cui vige l’obbligo di mostrare la certificazione e, a seconda dell’evoluzione della situazione epidemiologica, anche negli uffici. “Personalmente – ha detto - lo estenderei il più possibile. È uno strumento agile che può essere utilizzato anche da coloro che hanno deciso di non vaccinarsi. Basta che si sottopongano ad un tampone nelle 48 ore precedenti”.In queste settimane, spiega ancora il medico, c’è stato un boom di vaccinazioni nella fascia d’età 12-39, con i giovani che, sottolinea, “stanno dando uno schiaffo morale agli adulti del nostro Paese”. “I ristoranti che non chiederanno il Green pass, - è convinto - oltre a violare la legge, perderanno frequentatori, perché inevitabilmente ci sarà la certezza che all'interno di quei locali troveremo soprattutto clienti non vaccinati e, dunque, con una più alta percentuale di possibilità di trasmettere il virus”.

Россия щедрая душа Mi potrebbe spiegare chi sono i bolscevichi, quale è la loro politica e mi indichi per piacere la fonte dove potrei leggere la costituzione dittatoriale bolscevica. Grazie in anticipo. 2

Irina Derefko Sono d'accordo con lei sul fatto che quest'altro "esperto", sia nient'altro che un lurido verme svenduto. Non sono d'accordo sui bolscevichi. Io sono un socialista castrista, amo la Russia, Putin, la Bielorussia, Lukashenko che ritengo paese e politici socialisti. 2

