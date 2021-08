https://it.sputniknews.com/20210809/covid-19-russia-6469910-contagi-22160-165650-decessi-769-5769981-guarigioni-14474-12438691.html

Covid-19 Russia: 6.469.910 contagi (+22.160), 165.650 decessi (+769), 5.769.981 guarigioni (+14.474)

La Federazione Russa ha registrato 22.160 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, lo riporta il Centro di risposta all’emergenza pandemica del governo. 09.08.2021, Sputnik Italia

La Russia ha registrato 22.160 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 22.866 del giorno precedente, portando il conteggio complessivo a 6.469.910, lo ha riferito lunedì 9 agosto il centro di risposta federale.“Nella giornata di ieri sono stati confermati 22.160 casi di Covid-19 nelle 85 regioni russe, compresi 1.914 casi (8,6%) asintomatici”, ha riportato il centro, aggiungendo che il tasso di contagiosità è sceso allo 0,34%.Mosca ha il più alto numero di nuovi casi, con 2.150 infezioni giornaliere, in calo rispetto ai 2.761 del giorno precedente. Segue San Pietroburgo con 1.895 casi, in calo rispetto ai 1.907 casi precedenti, mentre la regione di Mosca registra 1.487 casi, anche qui in calo rispetto ai 1.527 casi di domenica.Il centro di risposta ha riportato 769 nuovi decessi legati al coronavirus, in calo rispetto ai 787 del giorno precedente, portando il bilancio complessivo delle vittime del paese a 165.650.Nelle ultime 24 ore, 14.474 pazienti affetti da Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali del paese, un calo rispetto ai 15.669 del giorno precedente, portando quindi il totale a 5.769.981.

