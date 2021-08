https://it.sputniknews.com/20210809/carenza-di-cibo-nei-negozi-il-governo-britannico-chiede-assistenza-allesercito-12439289.html

Carenza di cibo nei negozi, il governo britannico chiede assistenza all'esercito

Carenza di cibo nei negozi, il governo britannico chiede assistenza all'esercito

Daily Mail: le autorità britanniche chiederanno aiuto all'esercito per far fronte alla carenza di cibo nei negozi. 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T14:35+0200

2021-08-09T14:35+0200

2021-08-09T14:35+0200

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/9800046_0:0:1925:1082_1920x0_80_0_0_904454fcbd9f977041e5e17a48dd7aae.jpg

Il governo del Regno Unito chiederà l'assistenza dell'esercito per risolvere il problema delle forniture di prodotti di generi alimentari ai supermercati, scrive il Daily Mail.A fine luglio, l'Associazione degli autotrasportatori britannici aveva affermato che nel Paese mancassero 100mila camionisti e che, pertanto, avrebbero potuto esserci problemi con i rifornimenti di prodotti alimentari a magazzini e negozi al dettaglio. Questa situazione si è venuta a creare dopo che molti autisti di mezzi pesanti hanno lasciato il Regno Unito a seguito della Brexit e altre migliaia di nuovi camionisti sono in coda per fare l'esame della patente. L'associazione chiarisce anche che lo svolgimento degli esami di guida è rallentato dalle misure introdotte per contrastare la pandemia. Per ovviare a questa situazione, la leadership britannica chiederà all'esercito di inviare circa 2mila autisti dei "Royal Logistics Corps" per consegnare cibo e medicinali a supermercati e negozi.Il governo dovrebbe presentare la relativa richiesta ufficiale alle forze armate nel prossimo futuro, si afferma nell'articolo.

https://it.sputniknews.com/20210719/vaccinati-e-ricoverati-in-ospedale-per-covid-paradosso-nel-regno-unito-12195221.html

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

regno unito