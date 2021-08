https://it.sputniknews.com/20210809/blinken-sicuro-russia-e-cina-cercano-di-convincere-altri-stati-del-declino-usa-12447285.html

Blinken sicuro, Russia e Cina cercano di convincere altri Stati del declino Usa

Russia e Cina stanno convincendo gli altri Paesi che gli Stati Uniti sono in declino, ma in realtà non è così: l'America deve agire per non perdere la... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T22:16+0200

Blinken, però, ha riconosciuto che i rivali stanno progressivamente schiacciando gli Stati Uniti sulla scena mondiale, dove il Paese è sceso al 13° posto per qualità delle infrastrutture e al 9° per investimenti in innovazione in rapporto al prodotto interno lordo. Il segretario di Stato ha chiesto di investire nel "rinnovamento interno" per mantenere la leadership mondiale statunitense.

Andrea NON 1

Andrea NON C' È BISOGNO DI 'CONVINCERE' NESSUNO DI UNA EVIDENZA. 1

