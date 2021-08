https://it.sputniknews.com/20210809/bielorussia-lukashenko-possibilista-su-dimissioni-da-capo-di-stato-molto-presto-12440412.html

Bielorussia, Lukashenko potrebbe dimettersi da capo di Stato "molto presto"

Bielorussia, Lukashenko potrebbe dimettersi da capo di Stato "molto presto"

"Ma non bisogna fare congetture", ha aggiunto il presidente bielorusso. 09.08.2021

2021-08-09

2021-08-09T15:14+0200

2021-08-09T16:00+0200

bielorussia

alexander lukashenko

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che molto presto lascerà la presidenza, tuttavia non occorre fare congetture rispetto a quando.Lukashenko ha affermato di aver riflettuto più di una volta su come si sarebbero sviluppati gli eventi in Bielorussia se un'altra persona avesse preso il potere. Lukashenko ha definito la domanda riguardo al suo successore come "la più difficile", ma ha ammesso di pensarci.Lukashenko ha dichiarato di essere "cresciuto" nel suo Paese e che il suo paese è cresciuto in lui."E non capisco come sia possibile vivere e andare tranquillamente in pensione, o occuparsi di qualche altra attività. Non lo capisco proprio", ha aggiunto il capo di Stato bielorusso.Crisi politica in BielorussiaLa Bielorussia è entrata in una prolungata crisi politica dopo che Alexander Lukashenko si è assicurato il suo sesto mandato, dopo la vittoria alle elezioni presidenziali del 9 agosto. L'opposizione non ne ha riconosciuto i risultati, sostenendo che il vero vincitore uscito dalle urne fosse Svetlana Tikhanovskaya.I Paesi occidentali si sono rifiutati di riconoscere la vittoria di Lukashenko e hanno imposto sanzioni a dozzine di funzionari bielorussi per presunti brogli elettorali, mentre l'opposizione è scesa ripetutamente in piazza per contestare l'elezione di presidente.

Irina Derefko Spero tanto che possa trovare un suo degno erede altrimenti, ho il timore che la Bieloruusia possa diventare preda degli atlantisti e della loro follia. 1

traccia studio Spero tanto che questo criminale come i suoi colleghi Maduro e Kim, compresi tutti i bravi Kompagni sparisca e spariscano una volta per tutte dalla faccia della terra. 0

