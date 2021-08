https://it.sputniknews.com/20210809/berlusconi-sicuro-che-si-fara-il-partito-unico-di-centrodestra-12436999.html

Berlusconi, il partito unico di centrodestra si farà

Berlusconi, il partito unico di centrodestra si farà

Alle prossime elezioni politiche il centrodestra si presenterà unito, nonostante le attuali divisioni, con Fratelli d’Italia all’opposizione e il governo di... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T09:15+0200

2021-08-09T09:15+0200

2021-08-09T09:36+0200

“Sono decisamente ottimista. Nella mia vita ho realizzato molti progetti, che tutti consideravano impossibili”, queste le parole di Silvio Berlusconi sul partito unico di centrodestra, secondo quanto riportato da TgCom 24.Per il Cavaliere, non solo il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni, ma è sicuro che “le vinceremo” dice.“27 anni di centrodestra, che si fondano su valori e programmi condivisi, non si cancellano perché ci siamo divisi su una scelta specifica, per quanto importante. Il centrodestra, che io ho fondato, è scritto nel cuore degli italiani. Andremo uniti con un programma comune alle prossime elezioni, le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire”, dice il Cavaliere di Arcore.La campagna acquisti di deputati e senatoriBerlusconi ha affrontato anche il tema della campagna acquisti di deputati e senatori effettuata nel corso dell’ultimo anno dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Pesa, in particolare, il recente passaggio di Lucio Malan al partito di Giorgia Meloni: un addio a Forza Italia di peso.“Se tra le prime regole di condotta tra alleati non dovrebbe esserci una moratoria della 'campagna acquisti'? Ne ho parlato con Meloni e Salvini, e sono sicuro che episodi simili non si ripeteranno. Del resto, – prosegue Berlusconi – rispetto le decisioni di tutti, anche se non ho capito certe scelte”.Infine Berlusconi è sicuro che “Forza Italia ha una funzione essenziale non solo oggi ma soprattutto per il futuro, anche nel partito unico, quando nascerà”.Sul green passIl Cavaliere si è anche espresso riguardo all’uso del passaporto vaccinale, il green pass: “Da imprenditore dico sì”.

msan.mr Il Covid gli ha danneggiato definitivamente il cervello! 1

janveer ancora 'sta merda! ma non c'è mai fine al peggio?....... 0

