https://it.sputniknews.com/20210809/al-via-il-semestre-bianco-cosa-puo-succedere-nei-prossimi-mesi-nello-scenario-politico-italiano-12445297.html

Al via il semestre bianco. Cosa può succedere nei prossimi mesi nello scenario politico italiano?

Al via il semestre bianco. Cosa può succedere nei prossimi mesi nello scenario politico italiano?

Dal 3 agosto è iniziato il cosiddetto “semestre bianco”, cioè gli ultimi sei mesi dei sette anni di mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T18:39+0200

2021-08-09T18:39+0200

2021-08-09T18:39+0200

sergio mattarella

politica italiana

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11432583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a95b4ba274c85a81ebef623ddfd51178.jpg

Durante prossimi sei mesi Mattarella non potrà sciogliere anticipatamente le Camere e indire nuove elezioni – è un motivo per cui spesso in prossimità del semestre bianco nel dibattito politico emergono scenari di possibili crisi di governo.Cosa può e non può succedere durante il “semestre bianco”? Quali sono i rischi per gli equilibri di potere? Per un approfondimento Sputnik Italia ha raggiunto Salvatore Curreri, Professore in Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Enna “Kore”.— Professore, potrebbe brevemente spiegare cosa significa il “semestre bianco”? Quali sono le ragioni che spinsero i costituenti a introdurre questo istituto?— Cosa comporta il semestre finale del settennato? Quali poteri perde il presidente della Repubblica e quali prerogative restano a Sergio Mattarella?— Durante il “semestre bianco” il Presidente della Repubblica perde soltanto il potere di scioglimento delle Camere che peraltro condivide con il Presidente del Consiglio che deve controfirmare il relativo decreto. Rimangono intatti tutti gli altri suoi rilevanti poteri, tra i quali il rinvio dei testi legislativi approvati dalle camere, l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo, l’emanazione degli atti governativi aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) e la nomina del nuovo Governo. Senza considerare quei poteri informali che il Quirinale esercita attraverso suggerimenti, sollecitazioni e ammonimenti e che danno parimenti sostanza alla sua opera di moderazione, mediazione e moral suasion.— È stata mai avanzata qualche richiesta di cambiare questa norma?Benché recepita in un disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, la proposta non fu approvata e potremmo dire oggi, per fortuna, visto che altrimenti non avremmo potuto avere la rielezione di Napolitano, che ha sbloccato una situazione di grave empasse politico, e non potremmo avere oggi la possibile rielezione di Mattarella. Piuttosto nel novembre del 1991 è stato precisato che il c.d. semestre bianco non si applica quando il Presidente della Repubblica deve sciogliere le camere giunte dopo cinque anni alla fine naturale della legislatura.— Il semestre bianco è un test per la tenuta della maggioranza. Cosa può e non può succedere in questi mesi nello scenario politico italiano? Il parlamento potrebbe diventare un’arena dove nascerà l’ennesima crisi del governo?— Secondo alcuni l’assenza del potere di scioglimento potrebbe scatenare la rissosità tra le forze politiche, all’insegna di un propagandistico “liberi tutti” che consentirebbe loro di far cadere il governo senza sottoporsi al giudizio degli elettori, con conseguente rischio di stallo.Mi pare però una interpretazione esagerata, per tre motivi: a) quasi sempre le crisi di governo non si concludono con lo scioglimento delle camere, che rimane l’extrema ratio, ma con la nomina di un nuovo esecutivo; b) il Presidente della Repubblica comunque piloterebbe la risoluzione della crisi e, in caso di impossibilità di formare un nuovo governo, potrebbe, seppur in una situazione di grave crisi politica, giocare d’anticipo e dimettersi per consentire al suo successore di poter sciogliere le nuove camere; c) infine l’attuale maggioranza governativa di unità nazionale è così ampia e solidamente fondata sull’esigenza di debellare la pandemia, affrontare le gravi emergenze economico-sociali e gestire del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da rendere una eventuale sua futura crisi inverosimile e comunque risolvibile attraverso la riduzione del suo perimetro.— In tanti invocano Draghi futuro inquilino del Colle, però c’è un problema non trascurabile: il presidente esaurirà il mandato il 3 febbraio 2022, ma la scadenza naturale della legislatura, e quindi del Parlamento, è nel marzo 2023. Come vede il dopo-Mattarella?— Gli scenari possibili sono diversi, a partire dalla stessa possibilità di Mattarella di dimettersi con leggero anticipo. Se Draghi fosse eletto Presidente della Repubblica egli dovrebbe nominare un nuovo Governo oppure, se ciò si rivelasse impossibile, sarebbe costretto, come primo traumatico atto, a sciogliere subito anticipatamente le Camere.Personalmente, propendo per questa seconda alternativa, perché ritengo la figura di Draghi, per prestigio e autorevolezza, attualmente insostituibile sia a livello nazionale, dove il suo ruolo di collante tra partiti molto diversi è decisivo ai fini dell’efficacia e della continuità dell’azione di governo, sia a livello europeo, per la leadership che si è di fatto conquistata nel Consiglio europeo e che è destinata a consolidarsi dopo l’uscita di scena della Merkel.

https://it.sputniknews.com/20210803/al-via-il-semestre-bianco-tutti-i-nomi-in-lizza-per-il-dopo-mattarella-12368818.html

https://it.sputniknews.com/20210717/lincognita-del-voto-m5s-sulla-giustizia-lipotesi-dello-strappo-nel-semestre-bianco-12173079.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Niva Mirakyan https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/09/8060934_187:0:1387:1200_100x100_80_0_0_9e441b66e362c3cd19d747ac55394ed0.jpg

Niva Mirakyan https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/09/8060934_187:0:1387:1200_100x100_80_0_0_9e441b66e362c3cd19d747ac55394ed0.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Niva Mirakyan https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/09/8060934_187:0:1387:1200_100x100_80_0_0_9e441b66e362c3cd19d747ac55394ed0.jpg

sergio mattarella, politica italiana, interviste