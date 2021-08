https://it.sputniknews.com/20210809/acque-di-fogna-possono-servire-per-rilevare-le-varianti-di-coronavirus-12444109.html

Acque di fogna possono servire per rilevare le varianti di coronavirus

Gli scienziati hanno proposto un nuovo metodo per rilevare i ceppi di coronavirus nelle acque reflue. 09.08.2021, Sputnik Italia

medicina

coronavirus nel mondo

Un'equipe internazionale di ricercatori della Nanyang University of Technology (NTU) e del MIT di Boston, insieme allo staff di Biobot Analytics e ai ricercatori di Singapore, ha presentato un modo innovativo per controllare la diffusione del coronavirus. Il loro lavoro è stato pubblicato su Environmental Science & Technology Letters. Gli autori dello studio hanno testato il nuovo metodo su campioni di acque reflue provenienti da 19 località degli Stati Uniti. Sono stati in grado di quantificare con elevata precisione i bassi livelli della variante britannica con bassa reattività crociata e in proporzioni fino all'1% sullo sfondo delle varianti miste di SARS-CoV-2. Secondo gli scienziati, il loro sviluppo può essere utile per le autorità sanitarie al fine di adottare misure tempestive per combattere la pandemia.

