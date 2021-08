https://it.sputniknews.com/20210809/a-bolzano-sit-in-di-gruppo-no-vax-davanti-a-tribunale-12445216.html

A Bolzano sit-in di gruppo no-vax davanti a tribunale

Era programmata l'udienza davanti al giudice del Lavoro del ricorso di due operatrici sanitarie sospese per il loro no al vaccino anti-Covid. 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T19:26+0200

italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

Davanti al palazzo di giustizia di Bolzano un numeroso gruppo di no-vax si è radunato questa mattina in occasione dell'udienza presso il giudice del Lavoro riguardante il ricorso presentato da due infermiere sospese dall'Asl per il loro no ad essere immunizzate contro il Covid per esprimere solidarietà alle due donne.Il giudice del lavoro di Bolzano ha concesso un altro giorno alle parti per depositare le memorie difensive, annunciando che prenderà una decisione entro venerdì.In precedenza a Terni era stato respinto il ricorso presentato da un'operatrice sanitaria sospesa senza stipendio dalla cooperativa in cui lavorava in quanto aveva rifiutato di vaccinarsi, argomentando di non essere informata su effetti e possibili controindicazioni.

