https://it.sputniknews.com/20210809/3-proiettili-a-papa-francesco-busta-intercettata-in-centro-postale-a-peschiera-borromeo-12438105.html

Intercettata lettera contenente 3 proiettili per papa Francesco

Intercettata lettera contenente 3 proiettili per papa Francesco

È stata intercettata presso il centro postale di Peschiera Borromeo (MI) una busta indirizzata a papa Francesco, contenente 3 proiettili, insieme ad una... 09.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-09T10:23+0200

2021-08-09T10:23+0200

2021-08-09T10:42+0200

papa francesco

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099015_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_dd777da5026de25fad3aa3555e00850c.jpg

La busta e il suo contenuto sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, riporta il Corriere della Sera.Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, sotto la direzione del pubblico ministero di turno della Procura di Milano, ovvero il sostituto procuratore Alessandra Cerreti, riporta l’edizione milanese del Corriere.Il plico, rinvenuto presso il centro di smistamento di Peschiera Borromeo, proverrebbe dalla Francia, secondo il quotidiano il Giorno.I fattiLa segnalazione della busta sospetta è giunta la scorsa notte ai carabinieri della Stazione di Paullo, i quali sono intervenuti sul posto rilevando la presenza nel plico di tre cartucce ed una lettera.L’affrancatura sulla busta è francese, ma priva di mittente. Il destinatario è stato riportato a penna sulla busta in modo poco leggibile scrive ancora Il Giornale, che riporta anche la scritta leggibile sul plico: “Il Papa – Città del Vaticano, P.zza S. Pietro in Roma”.

msan.mr

Certi fatti non dovrebbero, per la loro delicatezza ed irraggiungibilità, essere portati a conoscenza dell'opinione pubblica! Perchè? Vogliamo farne una vittima della malvagità umana e suscitare una reazione coesa di ritorno all'ovile, dei fedeli disamorati dall'eccesso di presenza politica da parte di Bergoglio? Io credo che certe cose debbano rimanere fatti interni al Vaticano che deve svolgere le sue indagini e rispondere ad interrogativi che non saranno mai garanzia di verità per tutti i cristiani, devoto o non, a fronte di una Chiesa ormai sconsacrata di fatto, nelle coscienze di noi tutti!

1