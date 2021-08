https://it.sputniknews.com/20210809/20-milioni-di-green-pass-scaricati-in-3-giorni-per-speranza-strumento-fondamentale-12438811.html

20 milioni di Green Pass scaricati in 3 giorni, per Speranza strumento fondamentale

2021-08-09T13:12+0200

Così in tre giorni ne sono stati scaricati 20 milioni, rende noto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ringraziando “tutti gli italiani che stanno continuando a vaccinarsi e i tanti che stanno prenotando la prima dose” proprio in questi giorni estivi.Poi il ministro ricorda che “i vaccini sono la vera arma fondamentale per aprire una stagione diversa”, scrive TgCom 24.In precedenza il ministro aveva reso noto che nella sola giornata di venerdì 6 agosto, il primo giorno in cui entrava in vigore il dispositivo, sono stati scaricati 6,7 milioni di passaporti verdi.Come procede la campagna vaccinaleCome forse era facile prevedere, in questo inizio di agosto le somministrazioni giornaliere stanno calando sensibilmente. Il giorno 8 di agosto sono state 248.693 le somministrazioni di vaccini contro il coronavirus, rispetto alla media di 500 mila dosi giornaliere dei mesi precedenti.Siamo tuttavia saliti a quota 71.703.880 dosi somministrate di Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen (J&J), con 33,4 milioni di italiani sopra i 12 anni completamente vaccinati, che rappresentano il 63,79% della popolazione italiana chiamata a vaccinarsi.La media nazionale delle vaccinazioni regionali, in proporzione al numero di dosi ricevute, è molto alta: 96,7%. Se si fa eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano (89,2%), infatti, il resto dell’Italia viaggia sopra il 90%.Intanto molte regioni italiane stanno sperimentando le vaccinazioni nei luoghi di villeggiatura, consentendo anche a chi è iscritto alla piattaforma della propria Regione a ricevere la prima o la seconda dose fuori sede.

