https://it.sputniknews.com/20210808/vaccini-aifa-70-di-immunizzati-entro-il-30-settembre-obiettivo-centrato-12426777.html

Vaccini, Aifa: "70% di immunizzati entro il 30 settembre, obiettivo centrato"

Vaccini, Aifa: "70% di immunizzati entro il 30 settembre, obiettivo centrato"

Il direttore Magrini avverte che si dovrà ancora convivere per anni con il virus e sulla terza dose ritiene che, verosimilmente, il richiamo anticipato sarà... 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T08:35+0200

2021-08-08T08:35+0200

2021-08-08T08:35+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12293464_0:109:768:541_1920x0_80_0_0_877a292264a9c50a0b31e553f2131b39.jpg

Il 30 settembre si chiuderà la campagna nazionale di vaccinazione di massa. Per il direttore generale dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (Aifa), il professor Nicola Magrini, l'obiettivo è stato centrato: "Raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato", afferma intervistato dal Corriere della Sera. Con il virus si dovrà convivere ancora a lungo, "per diversi anni", precisa Magrini, e sarà necessario fare il vaccino anti-Covid "verosimilmente ogni anno", ma "sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi". Attenzione però a "parlare in modo generico di terza dose", perché "è un messaggio che confonde", avverte Magrini. Chi non appartiene a queste categorie può stare tranquillo perché "le due dosi già ricevute garantiscono una eccellente protezione". La vaccinazione in ItaliaNella campagna nazionale di vaccinazione sono state somministrate 71.419.757 dosi di vaccino su 74.036.392, con un'efficacia stimata al 96,5%, secondo il report Aifa sui vaccini aggiornato a domenica 8 agosto 2021. Il 63,47% della platea dei vaccinabili ha raggiunto l'immunizzazione. Sono infatti 34.280.114 le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, con le due dosi o il vaccino monodose. Nella campagna vaccinale italiana sono utilizzati i vaccini Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson.

Andrea MA QUANTO SIETE STATI BRAVI! 2

raus jUEde Anche questa informazione è falsa, in quanto, se pure raggiungeranno il 70% della popolazione vaccinata a fine settembre (ma il Generale Zelig non aveva detto l'80%?), hanno cambiato le carte in tavola riducendo la platea agli "over 12". Quindi, poichè ho stimato che la fascia 0-12 equivale all'8% circa della popolazione totale, arriveranno a vaccinare in realtà il 62% della popolazione italiana. Continuando a inoculare vaccini inefficaci contro la variante Delta. Che truffatori. 2

7

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia