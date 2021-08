https://it.sputniknews.com/20210808/vaccinazioni-covid-in-italia-oltre-2-milioni-di-over-50-senza-la-prima-dose-12431346.html

Vaccinazioni Covid, in Italia oltre 2 milioni di over 50 senza la prima dose

La cifra corrisponde circa ad un quarto del totale in riferimento alla fascia d'età presa in considerazione. 08.08.2021, Sputnik Italia

mondo

coronavirus in italia

In Italia sono 2.257.514 over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-COVID, pari al 23,39%.Lo si evince dal report settimanale della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Un risultato che potrebbe essere sicuramente migliorato e che si estende, sebbene in misura minore, anche agli over 60.La vaccinazione in ItaliaNella campagna nazionale di vaccinazione sono state somministrate 71.419.757 dosi di vaccino su 74.036.392, con un'efficacia stimata al 96,5%, secondo il report Aifa sui vaccini aggiornato a questa mattina.Il 63,47% della platea dei vaccinabili ha raggiunto l'immunizzazione. Sono infatti 34.280.114 le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione, con le due dosi o il vaccino monodose.Nella campagna vaccinale italiana sono utilizzati i vaccini Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson.

