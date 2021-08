https://it.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-usa-primi-nel-medagliere-italia-decima-12429477.html

Tokyo 2020, USA primi nel medagliere. Italia decima

Tokyo 2020, USA primi nel medagliere. Italia decima

I cinesi, che erano stati avanti per quasi tutta la durata della manifestazione, devono accontentarsi del secondo gradino del podio davanti al Giappone padrone... 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T12:00+0200

2021-08-08T12:00+0200

2021-08-08T12:00+0200

olimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/12188752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97426c12c26f86bd4b691ce00f4923ad.jpg

Con la cerimonia di chiusura in programma alle 13.00 ora italiana presso lo Stadio Olimpico, terminano i trentaduesimi Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2020.Ufficializzato intanto il medagliere finale, che vede gli Stati Uniti chiudere in vetta grazie ad un sorpasso all'ultima giornata sulla Cina. Terzo il Giappone padrone di casa.Gli USA sono anche la nazione che ha conquisato più medaglie, ben 113 (39 ori, 41 argenti e 33 bronzi), davanti alla Cina con 88 medaglie (38, 32 e 18). Anche in questo caso, terzo posto per il Giappone con 58 medaglie (27, 14, 17).Ecco dunque il medagliere finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime dieci posizioni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi