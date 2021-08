https://it.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-mattarella-ricevera-la-delegazione-azzurra-il-23-settembre--12428946.html

Tokyo 2020, Mattarella riceverà la delegazione azzurra il 23 settembre

L'incontro vedrà anche la presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi. 08.08.2021, Sputnik Italia

Il prossimo 23 settembre Sergio Mattarella riceverà la delegazione azzurra degli atleti vincitori di una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in un incontro al quale presenzierà anche il premier Mario Draghi.Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della conferenza stampa di chiusura delle Olimpiadi da Casa Italia:Alcune settimane fa il capo dello Stato aveva ricevuto al Quirinale anche la Nazionale di calcio di Roberto Mancini, vincitrice degli Europei, insieme al tennista Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon.La spedizione azzurra a Tokyo ha conquistato in totale 40 medaglie, 10 d'oro, 10 d'argento e 20 di bronzo, stabilendo un nuovo record di medaglie conquistate in una sola edizione per l'Italia.

