https://it.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-malago-record-di-medaglie-di-unitalia-multietnica-e-super-integrata-12428087.html

Tokyo 2020, Malagò: "Record di medaglie di un'Italia multietnica e super integrata"

Tokyo 2020, Malagò: "Record di medaglie di un'Italia multietnica e super integrata"

Il presidente del Coni ha elogiato le superlative prestazioni degli atleti azzurri a Tokyo 2020. 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T09:21+0200

2021-08-08T09:21+0200

2021-08-08T09:21+0200

olimpiadi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/777/60/7776052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccf4516c87294f54457865f31b21d2f2.jpg

"Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico".E' con queste parole che un raggiante Giovanni Malagò, presidente del Coni, commenta da Casa Italia il ricchissimo bilancio della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020, chiuse con il record di 40 medaglie conquistate, 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.Un risultato che, per il numero uno del Coni, è figlio del successo di "un'Italia multietnica e un'Italia super integrata". Nel suo intervento, Malagò ha quindi sottolineato un altro importante primato raggiunto in terra nipponica:Non manca quindi un plauso al movimento sportivo italiano tutto, che secondo Malagò è "ai massimi livelli" e crea i "presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia, oltre che un ringraziamento ai tifosiVittorie da tutta ItaliaPassando in rassegna alcuni dei numeri dell'Olimpiade italiana, Malagò ha segnalato come "nel nostro paese sono andate a medaglia 16 regioni, contro le 15 della passata edizione".In testa, ha proseguito, ci sono "lombardia e Veneto che stann oentrando in clima olimpico per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina".Piuttosto bassa anche l'età media degli ori azzurri, pari a 26,33 anni, così come quella dei medagliati, di 26,84 anniUn successo su tutti i frontiMa le Olimpiadi di Tokyo 2020 non solo soltanto un grande successo per l'Italia, bensì per tutto lo sport mondiale.Doveroso in questo senso, secondo Malagò un plauso al Cio, ed in particolare al presidente Bach che, nonostante la pandemia e le difficoltà da essa generate, è riuscito a vincere una scommessa molto difficile:

https://it.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-bach-le-olimpiadi-sono-state-un-successo-nonostante-le-difficolta-12427071.html

Irina Derefko M..........O!!!!!!! VENDITORE DI MACCHINE. 0

FRANCO Malagò: "Record di medaglie di un'Italia multietnica e super integrata" allora quando lascerai la tua sedia ben pagata a un "multietnico"??? 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi