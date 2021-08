https://it.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-bach-le-olimpiadi-sono-state-un-successo-nonostante-le-difficolta-12427071.html

Tokyo 2020, Bach: "Le Olimpiadi sono state un successo nonostante le difficoltà"

Tokyo 2020, Bach: "Le Olimpiadi sono state un successo nonostante le difficoltà"

Le Olimpiadi estive nella capitale giapponese, inizialmente previste per il 2020, sono state rinviate di un anno a causa della pandemia di COVID-19. 08.08.2021, Sputnik Italia

Le Olimpiadi estive di Tokyo sono state un successo nonostante tutte le difficoltà, ha dichiarato domenica il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach in una conferenza stampa tenutasi nell'ultimo giorno di gare.Nel suo intervento, Bach sottolineato che i giochi non hanno provocato un picco di nuovi casi di COVID-19 in Giappone e ha rilevato che lo 0,02% dei partecipanti ai giochi era risultato positivo al coronavirus, una cifra che, dal suo punto è considerabile come molto bassa.Il presidente del CIO ha aggiunto che gli atleti di 93 paesi hanno vinto medaglie olimpiche quest'anno, un risultato che supera qualsiasi altro dei precedenti Giochi olimpici.In precedenza i rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale e il governatore di Tokyo Yuriko Koike avevano negato un possibile legame tra il rapido aumento delle infezioni da coronavirus in Giappone e i giochi in corso.Allo stesso tempo, le autorità di Tokyo hanno annunciato giovedì che il numero di nuovi casi COVID-19 giornalieri ha superato i 5.000, raggiungendo il record dallo scoppio della pandemia. Aumentano anche i casi a livello nazionale.

