Tifone Lupit colpisce sud-ovest del Giappone: al via l'evacuazione di oltre 200.000 persone

In Giappone è stato rilasciato un ordine di evacuare quasi 260.000 persone nel sud-ovest del Paese a causa del tifone Lupit, riferisce il canale televisivo... 08.08.2021, Sputnik Italia

In particolare, nella parte settentrionale dell'isola di Kyushu l’ordine ha interessato 139.647 persone. Alle 21.00 ora locale (14.00 ora italiana), 6.772 persone hanno ricevuto l'avviso nella prefettura di Fukuoka, 1.911 in quella di Oita e 12.774 in quella di Kagoshima. Al momento, il tifone Lupit è entrato nell'isola vicino alla città di Makurazaki. La pressione al centro è di 990 hPa e la velocità del vento che spinge il tifone è di 108 chilometri orari. Secondo le previsioni nella regione potranno cadere fino a 300 millimetri di acqua in 24 ore.Gli esperti avvertono anche della crescente minaccia di frane e inondazioni. Nella giornata di ieri l'Agenzia meteorologica giapponese aveva annunciato l'arrivo di tue potenti tifoni: Mirinae e Lupit.

