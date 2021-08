Tamponi in farmacia a prezzo calmierato, l'incognita delle adesioni: Federfarma auspica il 50%

https://it.sputniknews.com/20210808/tamponi-in-farmacia-a-prezzo-calmierato-lincognita-delle-adesioni-federfarma-auspica-il-50-12428319.html

Chi non ha il green pass e ha bisogno di un test antigenico a prezzo calmierato, dovrà dotarsi di una mappa della città e cercare le farmacie che hanno aderito alla convenzione siglata il 6 agosto dalle associazioni dei farmacisti con il governo e la struttura commissariale. Federfarma prevede infatti un'adesione di poco più della metà dei suoi associati. Gli accordi regionaliL'incognita dell'adesione dipende da diversi fattori. Prima di tutto la competenza delle regioni sulla materia e una serie di accordi regionali , che fa "che il nostro Paese sia diviso di fatto in 21 piccole repubbliche che autonomamente hanno regole diverse in ambito sanitario", indica Tobia."Uno dei problemi fondamentali con cui dobbiamo fare sempre i conti", aggiunge, non dimenticando di sottolineare come i farmacisti "hanno finora dimostrato ampiamente il valore sia della figura professionale che delle strutture presenti sul territorio in maniera capillare" durante i momenti più bui della pandemia di COVID-19. I mancati ristori per le mascherineLa refrattarietà dei farmacisti potrebbe derivare anche dai mancati ristori sul prezzo calmierato delle mascherine, spiega Marco Meconi, vice presidente Federfarma Marche Tuttavia la nuova gestione commissariale sembra tranquillizzare tutti. "Abbiamo più fiducia, sui tamponi siamo sicuri che questi soldi ci verranno restituiti", prosegue Meconi, assicurando un'adesione al 60-70% delle farmacie marchigiane. La convenzione sottoscritta venerdì 6 agosto dai presidenti di Federfarma, Assofarma e Farmacie Unite con il commissario Francesco Figliuolo e il ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede una remunerazione complessiva per le farmacie di 15 euro. Per i minori di 18 anni il prezzo del tampone rapido sarà di 8 euro, i restanti 7 euro spetteranno allo Stato. Per i maggiorenni, invece, il prezzo del test antigenico sarà pieno a 15 euro.

