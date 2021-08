https://it.sputniknews.com/20210808/sbarchi-in-sicilia-musumeci-chiede-lo-stato-demergenza-bloccate-il-commercio-di-carne-umana-12433209.html

Sbarchi in Sicilia, Musumeci chiede lo stato d'emergenza: "Bloccate il commercio di carne umana"

Sono oltre 800 i migranti sbarcati in Sicilia nel fine settimana, tra i 257 arrivati sabato a Trapani sulla Sea Watch 3 e i 549 giunti stamattina a Pozzallo... 08.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Sicilia Nello Musumeci ha lanciato un appello al premier Mario Draghi per chiedere lo stato di emergenza per gli sbarchi."La Sicilia continua a essere presa d’assalto dagli sbarchi e che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo criminale commercio di carne umana", scrive Musumeci, esasperato dopo l'ennesimo arrivo di oltre 800 migranti tra sabato e domenica. Per Musumeci le missioni dei ministri di Interni ed Esteri non stanno dando gli effetti sperati e l'Europa "guarda complice e silente", lasciando che la Sicilia resti terra di frontiera di un continente che "preferisce girarsi dall'altro lato". Tra l'emergenza Covid e i contagi in aumento nella regione "c’è un mix pericoloso tra numeri crescenti degli emigranti, situazione epidemiologica regionale e la prognosi di crescita di entrambe le situazioni nelle settimane più calde per il turismo e per l’economia siciliana", prosegue il governatore."Serve un gesto forte che ci consenta di adottare misure di compensazione finalmente adeguate e che dia un messaggio chiaro a chi, a Bruxelles, fa di tutto per non assumersi chiare responsabilità. Una cosa è certa: così non si può andare avanti e io non farò finta di nulla", conclude.L'appello di Musumeci è arrivato mentre erano in corso le operazioni di sbarco dei 549 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave della Ong SOS Mediterranee giunta stamattina a Pozzallo, dopo aver ricevuto sabato l'autorizzazione allo sbarco. Durante i controlli sanitari sono stati trovati 30 persone positive al Covid-19. I migranti, concluse le operazioni di sbarco, saranno condotti sulla nave quarantena Azzurra, da sabato attraccata alla banchina commerciale del porto, dove trascorreranno il periodo di isolamento previsto dalla normativa anti-contagio.

