https://it.sputniknews.com/20210808/saudi-aramco-aumento-record-dei-ricavi-nel-secondo-trimestre-2021-288-12429877.html

Saudi Aramco, aumento record dei ricavi nel secondo trimestre 2021: +288%

Saudi Aramco, aumento record dei ricavi nel secondo trimestre 2021: +288%

Saudi Aramco è la compagnia nazionale saudita di idrocarburiè ed è tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo. 08.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-08T14:40+0200

2021-08-08T14:40+0200

2021-08-08T14:40+0200

mondo

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1b/9943131_0:14:1305:748_1920x0_80_0_0_850d89cacf99d9fae9ea63b8c4fd7b6d.jpg

La compagnia statale del petrolio e del gas dell'Arabia Saudita Saudi Aramco ha annunciato domenica di aver ottenuto un guadagno netto pari a 25,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021, segnando un aumento record del 288% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.L'utile netto per la prima metà dell'anno è stato di 47,2 miliardi di dollari, un aumento del 103% rispetto allo stesso periodo del 2020, ha aggiunto Aramco.La società ha anche dichiarato dei dividendi pari a 18,8 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2021, che distribuiti nel corso del terzo.I risultati finanziari sono stati principalmente dovuti all'aumento dei prezzi del petrolio e alla ripresa della domanda globale, supportata dall'allentamento delle restrizioni legate al COVID, dalle campagne di vaccinazione e dalle misure di stimolo in tutto il mondo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia