Roma, nigeriano chiede a due Rom di non sporcare per terra e loro lo pestano a sangue

Alaba, un nigeriano di 30 anni, è molto conosciuto a Labaro, dove da una mano a tenere pulita l'area vicina al parco Marta Russo, spazzando e togliendo le erbacce. E' stato brutalmente aggredito quando ha chiesto a due uomini che rovistavano nei cassonetti di ripulire l'immondizia lasciata per sul marciapiede. La dinamica del pestaggioI fatti, riportati oggi da Il Messaggero, sono avvenuti venerdì mattina, verso le 11.30. Alaba ha notato due nomadi di etnia rom rovistare nei cassonetti della spazzatura. Ha chiesto loro di raccogliere i sacchetti che avevano gettato per terra e lasciare pulito, ma i due non l'hanno presa bene: sono montati sul loro furgone e a tutta velocità hanno cercato di investirlo. Non essendoci riusciti, uno di loro è sceso dal veicolo con una spranga di metallo e ha iniziato a colpire il nigeriano, lasciandolo sul marciapiede coperto di sangue.I soccorsi e la caccia agli uominiQualche passante che ha assistito alla scena ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Flaminio e l'ambulanza del 118, che ha trasportato Alaba d'urgenza all' ospedale Sant'Andrea, dove è stato ricevuto con codice rosso. L'uomo è ricoverato con prognosi riservata, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando i due aggressori, grazie anche alle telecamere di sicurezza della zona, che potrebbero aver ripreso l'aggressione.

Gianlo Logiano Hitler non ha mai messo un nero nei lagher perché sapeva quello che faceva. 2

Helix HH un'altro news trabocchetto che istiga razzismo e violenza, scusate redazione non potete scrivere uomo chiede a altri due di non sporcare ecc senza mettere in mezzo la razza.. ? 1

