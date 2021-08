https://it.sputniknews.com/20210808/roma-folla-contro-il-green-pass-12431566.html

Roma: folla contro il green pass in Piazza del Popolo

Roma: folla contro il green pass in Piazza del Popolo

Nuova manifestazione questo sabato in Piazza del Popolo a Roma dopo che è entrato in vigore il certificato digitale che vieta l'accesso a certi luoghi per le... 08.08.2021, Sputnik Italia

I manifestanti hanno portato striscioni "No vax" e "No green pass" e cartelli con la scritta "Siamo tutti fratelli - vaccinati o no" e "Libertà di scelta per insegnanti e studenti".Per poter ricevere il green pass serve: aver fatto almeno una dose del vaccino, oppure essere risultati negativi a un test nelle ultime 48 ore, oppure ancora essere guariti dal Covid.

