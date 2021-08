https://it.sputniknews.com/20210808/rimini-discoteca-chiusa-per-violazioni-misure-covid-cera-solo-un-solo-addetto-alla-sicurezza-12432221.html

Rimini, discoteca chiusa per violazioni misure Covid: c'era solo un solo addetto alla sicurezza

La serata a tema musicale "afro" con Dj e tre piste da ballo è finita con la chiusura della discoteca ECU per violazione delle norme anti-Covid.

I Carabinieri di Riccione sono intervenuti nella scorsa notte per risolvere disordini e violazioni in alcune discoteche della Riviera.Per la discoteca Musica, segnalata per il volume troppo alto della musica e per una lite tra una coppia di fidanzati terminata con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, è stata disposta chiusura con sanzione per la seconda volta in due settimane.Durante la lite avvenuta nella discoteca tra un cittadino egiziano e una irlandese, il fidanzato ha colpito e ferito un agente ed è stato arrestato per lesioni personali e resistenza e violenza a pubblico ufficiale.Così come la discoteca Musica, anche la discoteca Bikini ha ricevuto sanzione e contestuale chiusura del locale per violazioni misure anti-Covid.ECU: serata a tema "afro" terminata con la chiusura del localeNelle tre piste da ballo della discoteca ECU erano invece più di mille i giovani che ballavano, secondo quanto riferito dal Comune di Rimini, violando tutte le norme anti-contagio e alcuni di questi in stato di alterazione da stupefacenti.Durante il controllo effettuati dagli agenti delle forze dell'ordine sono stati sequestrati modesti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina.Oltre alla violazione delle normative anti-Covid, al gestore dell'Ecu sono state contestate anche irregolarità per le uscite di sicurezza, per gli estintori e per l'unica presenza di un solo addetto alla sicurezza.

